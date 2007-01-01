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Стул обеденный Melia, серый

Артикул: CH-074-643
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул обеденный Melia — современное сочетание уюта и стильного дизайна.

Материалы и комфорт. Обивка выполнена из мягкой и текстурной ткани букле, создающей ощущение уюта и элегантности. Каркас и ножки из прочного металла в черном цвете гарантируют устойчивость и долговечность. Максимальная нагрузка составляет 120 кг, что подчеркивает надежность конструкции. Дизайн и особенности. Эргономичная спинка с плавными линиями и подлокотниками создает комфортную поддержку для расслабленного отдыха. Мягкое сиденье гармонично сочетается с лаконичным дизайном, делая стул подходящим для любого интерьера. Стильные формы и минималистичная эстетика добавляют модели современный акцент.

Место использования. Подходит для кухни, балкона, кафе, дачи, лаунж-зоны или гостиной. Универсальность и утонченный вид делают стул отличным выбором для различных пространств.

Дополнительные преимущества. Благодаря мягкой спинке и удобным подлокотникам, стул обеспечивает максимальный комфорт, идеально подходя как для непринужденных встреч, так и для длительного отдыха.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья475 мм
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасаметалл
  • Цветтемно-серый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки17.10 кг
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Стул обеденный Melia, серый
11 990
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