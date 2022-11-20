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Стул Маллин, велюр светло-синий, ножки бук - фото 1Стул Маллин, велюр светло-синий, ножки бук - фото 2Стул Маллин, велюр светло-синий, ножки бук - фото 3Стул Маллин, велюр светло-синий, ножки бук - фото 4Стул Маллин, велюр светло-синий, ножки бук - фото 5

Стул Маллин, велюр светло-синий, ножки бук

25 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Глубина620 мм
  • Вес5,4 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Цветбежевый, синий

Популярные варианты обивки

Стул Маллин, велюр светло-синий, ножки бук - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Стул Маллин, велюр светло-синий, ножки бук - обивка в цвете 0909
Стул Маллин, велюр светло-синий, ножки бук - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Маллин, велюр светло-синий, ножки бук - обивка в цвете LilacLilac
Стул Маллин, велюр светло-синий, ножки бук - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Маллин, велюр светло-синий, ножки бук - обивка в цвете CreamCream
Стул Маллин, велюр светло-синий, ножки бук - обивка в цвете 666666
Стул Маллин, велюр светло-синий, ножки бук - обивка в цвете 0404
Стул Маллин, велюр светло-синий, ножки бук - обивка в цвете ecruecru
Стул Маллин, велюр светло-синий, ножки бук - обивка в цвете chocolatechocolate
Стул Маллин, велюр светло-синий, ножки бук - обивка в цвете 1414
Стул Маллин, велюр светло-синий, ножки бук - обивка в цвете 88
Стул Маллин, велюр светло-синий, ножки бук - обивка в цвете 4141
Стул Маллин, велюр светло-синий, ножки бук - обивка в цвете 2626
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Стул Маллин, велюр светло-синий, ножки бук — выполненные заказы

Фотография товара Cтул Маллин, Velutto 47, цвет ножек-светлый орех от компании ChiedoCover.Cтул Маллин, Velutto 47, цвет ножек-светлый орехФотография товара Стул Маллин, бежевый велюр, цвет ножек-светлый орех от компании ChiedoCover.Стул Маллин, бежевый велюр, цвет ножек-светлый орехФотография товара Стул Маллин, велюр пурпурный, цвет ножек-старинный орех от компании ChiedoCover.Стул Маллин, велюр пурпурный, цвет ножек-старинный орехФотография товара Стул Маллин, велюр бежевый, цвет ножек-органика от компании ChiedoCover.Стул Маллин, велюр бежевый, цвет ножек-органикаФотография товара Cтул Маллин, велюр серо-голубой, цвет ножек-венге от компании ChiedoCover.Cтул Маллин, велюр серо-голубой, цвет ножек-венгеФотография товара Стул Маллин, UNO Violet, цвет ножек-органика от компании ChiedoCover.Стул Маллин, UNO Violet, цвет ножек-органикаФотография товара Стул Маллин, оранжевый велюр, цвет ножек-старинный орех от компании ChiedoCover.Стул Маллин, оранжевый велюр, цвет ножек-старинный орехФотография товара Стул Маллин, рогожка жёлтая, цвет ножек-старинный орех от компании ChiedoCover.Стул Маллин, рогожка жёлтая, цвет ножек-старинный орехФотография товара Стул Маллин, Bella 36 Трусарди 0/2, цвет ножек-органика от компании ChiedoCover.Стул Маллин, Bella 36 Трусарди 0/2, цвет ножек-органикаФотография товара Стул Маллин,Kolibri plum, цвет ножек-венге от компании ChiedoCover.Стул Маллин,Kolibri plum, цвет ножек-венге
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