Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина520 мм
- Высота850 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Глубина620 мм
- Вес5,4 кг
- Материал сиденьяткань
- Цветбежевый, синий
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Полукресло Лофт, жаккард Fulda 05
Полукресло Флорида
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Полукресло Самбука экокожа
Стул Новая классика черный/ салатовый/ белый
Стул Kongsberg, бежевая ткань, ножки черные
Винный шкаф Cold Vine C18-KBB1