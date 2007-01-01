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Настоящее фото товара Стул Терра Бар кросс конус барный, синий, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Терра Бар кросс конус барный, синий
9 оценок
11 190
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Стул Терра Бар кросс конус барный, синий - фото 1

Стул Терра Бар кросс конус барный, синий

Артикул: CH-072-420
9 оценок
Основные характеристики
  • Высота до сиденья750 мм
  • Тип ножеккрутящаяся основа
  • Цветсиний
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота до сиденья750 мм
  • Тип ножеккрутящаяся основа
  • Цветсиний

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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