Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Терра Бар кросс конус барный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Терра Бар кросс конус барный, серый
9 оценок
11 190
Товар в корзине. Перейти
Стул Терра Бар кросс конус барный, серый - фото 1

Стул Терра Бар кросс конус барный, серый

Артикул: CH-072-334
9 оценок
Основные характеристики
  • Высота до сиденья750 мм
  • Тип ножеккрутящаяся основа
  • Цветсерый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Clouds 360, белый, черный
Фотография товара Стул Clouds 360, белый, черный от компании ChiedoCover.
Следующий Стул поворотный Рокса Стиль, коричневый
Фотография товара Стул поворотный Рокса Стиль, коричневый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота до сиденья750 мм
  • Тип ножеккрутящаяся основа
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул барный Орион красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Орион красный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена

Стул барный Орион красный

44
Фотография товара Барный Стул ВОЛНА, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный Стул ВОЛНА, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
3 690
Оптовая цена

Барный Стул ВОЛНА, бежевый

142
Фотография товара Стул барный Тревер, Нью-Йорк, полосатый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Тревер, Нью-Йорк, полосатый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990

Стул барный Тревер, Нью-Йорк, полосатый

94
Фотография товара Барный табурет Кавагучи, серый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный табурет Кавагучи, серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Барный табурет Кавагучи, серый велюр

62
В наличии 41 шт.
Фотография товара Барный стул Гардур, экокожа бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Гардур, экокожа бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена

Барный стул Гардур, экокожа бежевый

85
В наличии 9 шт.
Фотография товара Барный стул Керава, синяя ткань, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Керава, синяя ткань, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от26 190
Оптовая цена

Барный стул Керава, синяя ткань, черный каркас

11
Фотография товара Барный табурет Кален, пудрово-розовый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный табурет Кален, пудрово-розовый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Барный табурет Кален, пудрово-розовый велюр

12
Фотография товара Табурет прозрачный полубарный Fox 65 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет прозрачный полубарный Fox 65, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
Оптовая цена

Табурет прозрачный полубарный Fox 65

8
В наличии 18 шт.
Фотография товара Стул пластиковый барный Calabria, агава от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый барный Calabria, агава, произведённого компанией ChiedoCover
от10 790
Оптовая цена

Стул пластиковый барный Calabria, агава

11
В наличии 12 шт.
Фотография товара Стул барный Матра, кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Матра, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Стул барный Матра, кремовый

7

С этим товаром покупают

Фотография товара Подушка к стулу Лугано черная экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка к стулу Лугано черная экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена

Подушка к стулу Лугано черная экокожа

31
Фотография товара Барная стойка Парсон, столешница hpl от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барная стойка Парсон, столешница hpl, произведённого компанией ChiedoCover
от26 890

Барная стойка Парсон, столешница hpl

97
Фотография товара Стол Слуга сервировочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Слуга сервировочный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 590
Оптовая цена

Стол Слуга сервировочный

38
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка для малых прямоугольных столов от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для малых прямоугольных столов, произведённого компанией ChiedoCover
15 390

Тележка для малых прямоугольных столов

86
Распродажа
Фотография товара Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от1 19028
1 650 ₽

Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, велюр синий

46
Фотография товара Столик барный Рим от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик барный Рим, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490

Столик барный Рим

36
Настоящее фото товара Тележка сервировочная металлическая, 2 яруса, произведённого компанией ChiedoCover
17 590

Тележка сервировочная металлическая, 2 яруса

9
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99041
14 990 ₽

Тележка для банкетных стульев ТБС01

77
Распродажа
Фотография товара Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, велюр фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, велюр фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 19028
1 650 ₽

Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, велюр фиолетовый

43
Настоящее фото товара Стол барный Алиас, 1200x600x1100, произведённого компанией ChiedoCover
от20 490
Оптовая цена

Стол барный Алиас, 1200x600x1100

10

Другие товары из раздела барные стулья

Фотография товара Барный стул Фуриант от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Фуриант, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
Оптовая цена

Барный стул Фуриант

9
Фотография товара Барный стул Миллер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Миллер, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена

Барный стул Миллер

15
Настоящее фото товара Стул Elis Bar cross square барный, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 890
Оптовая цена

Стул Elis Bar cross square барный, бежевый

5
В наличии 13 шт.
Настоящее фото товара Стул Терра Бар скуар барный, синий, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена

Стул Терра Бар скуар барный, синий

11
В наличии 26 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул барный Лорэн с подушкой, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Лорэн с подушкой, серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 4903
10 790 ₽Оптовая цена

Стул барный Лорэн с подушкой, серый

26
В наличии 107 шт.
Фотография товара Стул Ре:Вилль барный с мягким сиденьем, корзиной для бумаг и подлокотниками, серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ре:Вилль барный с мягким сиденьем, корзиной для бумаг и подлокотниками, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
15 990
Оптовая цена

Стул Ре:Вилль барный с мягким сиденьем, корзиной для бумаг и подлокотниками, серый, черный

6
Распродажа
Фотография товара Стул К5 (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ), черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул К5 (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ), черный, произведённого компанией ChiedoCover
от24 09024
31 390 ₽Оптовая цена

Стул К5 (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ), черный

13
Распродажа
Фотография товара Стул барный Мелинна, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Мелинна, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
14 1906
14 990 ₽

Стул барный Мелинна, светло-серый

26
В наличии 14 шт.
Фотография товара Стул Хелмет, каркас черный, экокожа, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хелмет, каркас черный, экокожа, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 590

Стул Хелмет, каркас черный, экокожа, бежевый

8
Распродажа
Фотография товара Стул барный Толикс, серебристый, матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Толикс, серебристый, матовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 89019
5 990 ₽

Стул барный Толикс, серебристый, матовый

13
В наличии 148 шт.

Товар в корзине

Стул Терра Бар кросс конус барный, серый
Стул Терра Бар кросс конус барный, серый
11 190
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Подушка к стулу Лугано черная экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка к стулу Лугано черная экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена

Подушка к стулу Лугано черная экокожа

31
Фотография товара Барная стойка Парсон, столешница hpl от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барная стойка Парсон, столешница hpl, произведённого компанией ChiedoCover
от26 890

Барная стойка Парсон, столешница hpl

97
Фотография товара Стол Слуга сервировочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Слуга сервировочный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 590
Оптовая цена

Стол Слуга сервировочный

38
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка для малых прямоугольных столов от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для малых прямоугольных столов, произведённого компанией ChiedoCover
15 390

Тележка для малых прямоугольных столов

86

Акции для вас

Новость от 03.02.2025 Скидка 5% для постоянных клиентов!
Скидка 5% для постоянных клиентов!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 01.07.2025 Дизайнерские прозрачные стулья
Дизайнерские прозрачные стулья

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 01.10.2025 Уникальная мебель из безопасных для здоровья материалов
Уникальная мебель из безопасных для здоровья материалов

Перейдите, чтобы узнать подробности