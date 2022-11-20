Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота740 мм
- Высота до сиденья740 мм
- Ширина380 мм
- Глубина380 мм
- Вес5,8 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветбелый
Стул Ницца барный
Стул барный Libra зеленый
Стул барный Мартин белый
Стул барный Мартин черный
Стул барный Турин изумрудный
Стул барный Турин пудровый
Стул барный Орион черный
Стул барный Хай-Тек коричневый
Стул барный Хай-Тек белый
Стул барный Хай-Тек бежевый
Подстолье чугунное Кампана
Подстолье чугунное Кемпер
Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, темный каркас
Вешалка напольная Альберо R11 дерево
Покрывало 220-49
Покрывало 220-50
Стол обеденный Iona
Стол обеденный Solomon
Столешница ЛДСП, 1200x800x38