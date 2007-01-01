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Настоящее фото товара Стул барный Горг, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Горг, черный
8 оценок
6 490
Товар в корзине. Перейти
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Стул барный Горг, черный

Артикул: CH-083-150
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина515 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота1040 мм
  • Вес5.40 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

ДИЗАЙН В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ
Цельнопластиковый барный стул Горг воплощает в себе концепцию эстетики и легкости. С таким дизайном Вы произведите впечатление на каждого гостя вашего заведения: дома, офиса, кафе, ресторанов и общественных мест. Уникальный дизайн спинки станет настоящим акцентом в интерьере, привлекая внимание и добавляя характер в пространство.

Также в коллекции данного дизайна имеется стул Горг.


ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Стул изготовлен из полипропилена с армирующими добавками, что обеспечивает высокую жесткость и надежность конструкции. Стул устойчив к ударам, воздействиям окружающей среды и появлению царапин. Способен выдерживать максимальную статическую нагрузку до 150 кг.

Благодаря повышенным АТМОСФЕРОСТОЙКИМ СВОЙСТВАМ, стул переносит различные погодные условия, не деформируется и сохраняет цветовые характеристики. Важно отметить, что насыщенность цвета может зависеть от интенсивности солнечного света и времени нахождения под его воздействием.



ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА
Форма стула обеспечивает комфортную посадку, даря новые ощущения во время отдыха.

ШТАБЕЛИРОВАНИЕ
Стулья штабелируются до 4 штук, что значительно упрощает хранение и использование.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОДПЯТНИКИ каркаса обеспечивают защиту покрытия от царапин и повышают устойчивость стула.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина515 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота1040 мм
  • Вес5.40 кг
  • Материалпластик
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Вес упаковки24.50 кг
  • Объём упаковки0.41 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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