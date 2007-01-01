Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул барный Doctrine, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Doctrine, серый
15 оценок
71 990
Стул барный Doctrine, серый - фото 1Стул барный Doctrine, серый - фото 2Стул барный Doctrine, серый - фото 3Стул барный Doctrine, серый - фото 4

Стул барный Doctrine, серый

Артикул: CH-082-730
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота920 мм
  • Глубина сиденья410 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Желаемый цвет ткани можно выбрать по ссылке ОБРАЗЦЫ ТКАНЕЙ.
Варианты цвета ножек можно посмотреть по ссылке НОЖКИ LUIS.
Дополнительная информация: Материал сиденья - пена, материал ножек - металл. Способ упаковки - мебель упакована в защитную плёнку и картон. Для самостоятельной сборки: да. Макс. количество в упаковке: 2, количество штук на стандартной паллете (80x120): 8
Логистика (габариты, вес, объем коробок):
1 штука - короб #1: 52см х 52см х 72см х 9кг, 0,195 м3; 2 штуки - короб #1: 54см х 54см х 51см х 10кг, 0,149, короб #2: 48см х 48см х 63см х 8кг, 0,145 м3
ВНИМАНИЕ! Продажа только оптовым клиентам. Минимальное количество для заказа уточняйте в оптовом отделе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота920 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Вес9.5 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасаметалл
  • Тип ножекбарные ножки
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.20 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

