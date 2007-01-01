Характеристики товара
Описание
Варианты цвета ножек можно посмотреть по ссылке НОЖКИ LUIS.
Дополнительная информация: Материал сиденья - пена, материал ножек - металл. Способ упаковки - мебель упакована в защитную плёнку и картон. Для самостоятельной сборки: да. Макс. количество в упаковке: 2, количество штук на стандартной паллете (80x120): 8
Логистика (габариты, вес, объем коробок):
1 штука - короб #1: 52см х 52см х 72см х 9кг, 0,195 м3; 2 штуки - короб #1: 54см х 54см х 51см х 10кг, 0,149, короб #2: 48см х 48см х 63см х 8кг, 0,145 м3
ВНИМАНИЕ! Продажа только оптовым клиентам. Минимальное количество для заказа уточняйте в оптовом отделе.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина510 мм
- Высота920 мм
- Глубина сиденья410 мм
- Высота до сиденья650 мм
- Вес9.5 кг
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасаметалл
- Тип ножекбарные ножки
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.20 м3
- Изделия стопируютсяНет