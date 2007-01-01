Характеристики товара
Описание
Кресло с налетом классики, придаст изысканности интерьеру квартиры, дополнит обеденную зону кухни, зону отдыха на веранде или лоджии. Обивка в ткани велюр создаст уютную атмосферу и позволит комфортно провести время вашим клиентам в зоне ожидания офиса, салона красоты, гостиницы, кафе.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина610 мм
- Высота820 мм
- Высота до сиденья430 мм
- Материал сиденьявелюр
- Цветбежевый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Высота упаковки275 мм
- Глубина упаковки627 мм
- Вес упаковки8.90 кг
- Изделия стопируютсяНет