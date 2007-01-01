Характеристики товара
Описание
Каркас выполнен из гнутоклееной фанеры, мягкие элементы средней жесткости для комфортного сидения.
Данный образец стула имеет обивку велюр, опоры бук покрытие лак.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина590 мм
- Высота820 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Материал каркасагнутоклееная фанера
- Материал ножекбук
- Цветжелтый, черный
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет