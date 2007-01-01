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Настоящее фото товара Стул Флай, желтый велюр, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Флай, желтый велюр, ножки бук
69 оценок
10 290
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Стул Флай, желтый велюр, ножки бук - фото 1Стул Флай, желтый велюр, ножки бук - фото 2Стул Флай, желтый велюр, ножки бук - фото 3Стул Флай, желтый велюр, ножки бук - фото 4Стул Флай, желтый велюр, ножки бук - фото 5Стул Флай, желтый велюр, ножки бук - фото 6Стул Флай, желтый велюр, ножки бук - фото 7Стул Флай, желтый велюр, ножки бук - фото 8Стул Флай, желтый велюр, ножки бук - фото 9
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Стул Флай, желтый велюр, ножки бук

Артикул: CH-049-756
69 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья470 мм
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Каркас выполнен из гнутоклееной фанеры, мягкие элементы средней жесткости для комфортного сидения.
Данный образец стула имеет обивку велюр, опоры бук покрытие лак.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал каркасагнутоклееная фанера
  • Материал ножекбук
  • Цветжелтый, черный
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты обивкиВарианты каркасаСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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