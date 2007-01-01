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Настоящее фото товара Стул Терра вел, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Терра вел, зеленый
9 оценок
10 690
Товар в корзине. Перейти
Стул Терра вел, зеленый - фото 1

Стул Терра вел, зеленый

Артикул: CH-072-308
9 оценок
Основные характеристики
  • Материал каркасаметалл
  • Тип ножекколесное основание
  • Цветзеленый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материал каркасаметалл
  • Тип ножекколесное основание
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
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