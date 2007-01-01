Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Изо, металл, черный, кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Изо, металл, черный, кожзам
9 оценок
2 790
Товар в корзине. Перейти
Стул Изо, металл, черный, кожзам - фото 1Стул Изо, металл, черный, кожзам - фото 2Стул Изо, металл, черный, кожзам - фото 3Стул Изо, металл, черный, кожзам - фото 4Стул Изо, металл, черный, кожзам - фото 5

Стул Изо, металл, черный, кожзам

Артикул: CH-088-194
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота835 мм
  • Ширина сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Самба черный, хром
Фотография товара Стул Самба черный, хром от компании ChiedoCover.
Следующий Стул ученический Ардис, регулируемый, на колесной основе
Фотография товара Стул ученический Ардис, регулируемый, на колесной основе от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Бестселлер в категории "стулья для посетителей". Стул для посетителей имеет широкую спинку и сиденье. Представлен большой выбор обивки. Максимальная нагрузка - 150 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота835 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Обивкакожзам

Параметры упаковки

  • Вес упаковки5.8 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Барный стул Тони, велюр синий, металл черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Тони, велюр синий, металл черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99010
11 090 ₽

Барный стул Тони, велюр синий, металл черный

53
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Сафир, шенилл Онтарио диип сиа, старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сафир, шенилл Онтарио диип сиа, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от9 39013
10 690 ₽

Стул Сафир, шенилл Онтарио диип сиа, старинный орех

41
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Роза велюр Velutto, 39, ножки бук под лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Роза велюр Velutto, 39, ножки бук под лак, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99011
8 890 ₽

Стул Роза велюр Velutto, 39, ножки бук под лак

58
Фотография товара Стул Klint от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Klint, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Стул Klint

65
В наличии 19 шт.
Фотография товара Стул Kora, серый, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kora, серый, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена

Стул Kora, серый, черный каркас

95
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 натур/красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 натур/красный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 натур/красный

5
Фотография товара Стул Тюльпан на поворотном основании, задняя спинка рогожка Меланж 677,внутр.часть велюр Симпл 22 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан на поворотном основании, задняя спинка рогожка Меланж 677,внутр.часть велюр Симпл 22, произведённого компанией ChiedoCover
от13 090

Стул Тюльпан на поворотном основании, задняя спинка рогожка Меланж 677,внутр.часть велюр Симпл 22

11
Фотография товара Стул Klee, микровелюр, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Klee, микровелюр, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 490

Стул Klee, микровелюр, серый

9
В наличии 36 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Прадо, велюр Велютто 09, каркас черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Прадо, велюр Велютто 09, каркас черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
5 99035
9 090 ₽

Стул Прадо, велюр Велютто 09, каркас черный муар

8
Фотография товара Стул Лирра, массив березы, мерц от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лирра, массив березы, мерц, произведённого компанией ChiedoCover
4 890

Стул Лирра, массив березы, мерц

6

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Лотик экокожа, кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лотик экокожа, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
7 790

Кресло Лотик экокожа, кремовый

12
Фотография товара Кресло офисное TopChairs Crown SN бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Crown SN бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от57 590
Оптовая цена

Кресло офисное TopChairs Crown SN бежевый

26
В пути 80 шт.
Настоящее фото товара Кресло Diadem, раскладное, карри, произведённого компанией ChiedoCover
92 390

Кресло Diadem, раскладное, карри

13
В пути 113 шт.
Фотография товара Кресло College CLG-429 MBN-A Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-429 MBN-A Black, произведённого компанией ChiedoCover
от19 790
Оптовая цена

Кресло College CLG-429 MBN-A Black

9
Фотография товара Кресло College HLC-1500HLX/Grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College HLC-1500HLX/Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена

Кресло College HLC-1500HLX/Grey

11
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/бежевый

5
В наличии 9 шт.
Новинка
Фотография товара Кресло Ластинг, темно-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ластинг, темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
20 590

Кресло Ластинг, темно-коричневый

7
Фотография товара Кресло District Lounge, букле, капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло District Lounge, букле, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
18 890
Оптовая цена

Кресло District Lounge, букле, капучино

26
В наличии 5 шт.
Фотография товара Кресло Форли, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Форли, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
98 990

Кресло Форли, розовый

5
Фотография товара Кресло Сета, барные ножки, розовый, белый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сета, барные ножки, розовый, белый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
6 390

Кресло Сета, барные ножки, розовый, белый, велюр

9

Другие товары из раздела мягкие стулья

Фотография товара Стул Фарум серая ткань ножки орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Фарум серая ткань ножки орех, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190
Оптовая цена

Стул Фарум серая ткань ножки орех

92
Фотография товара Стул обеденный Oscar Ткань Латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Oscar Ткань Латте, произведённого компанией ChiedoCover
12 090
Оптовая цена

Стул обеденный Oscar Ткань Латте

6
В наличии 13 шт.
Фотография товара Барный стул Mortis, серый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Mortis, серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от32 290
Оптовая цена

Барный стул Mortis, серый велюр

10
Фотография товара Стул поворотный Аура Стиль от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул поворотный Аура Стиль, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена

Стул поворотный Аура Стиль

9
Настоящее фото товара Стул Elis Wood, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена

Стул Elis Wood

13
В наличии 13 шт.
Настоящее фото товара Стул Rodeo Сross square, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена

Стул Rodeo Сross square, бежевый

6
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Стул Terra Vertex, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
9 390
Оптовая цена

Стул Terra Vertex, желтый

12
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стул Else, серый велюр Fjord15, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Else, серый велюр Fjord15, черный, произведённого компанией ChiedoCover
11 390

Стул Else, серый велюр Fjord15, черный

12
Фотография товара Стул обеденный Pearl, серый, глянцевое серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Pearl, серый, глянцевое серебро, произведённого компанией ChiedoCover
25 690

Стул обеденный Pearl, серый, глянцевое серебро

14
В наличии 74 шт.
Настоящее фото товара Стул Старс В.С, каркас черный, кожа белая, произведённого компанией ChiedoCover
12 490

Стул Старс В.С, каркас черный, кожа белая

6

Товар в корзине

Стул Изо, металл, черный, кожзам
Стул Изо, металл, черный, кожзам
2 790
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Лотик экокожа, кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лотик экокожа, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
7 790

Кресло Лотик экокожа, кремовый

12
Фотография товара Кресло офисное TopChairs Crown SN бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Crown SN бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от57 590
Оптовая цена

Кресло офисное TopChairs Crown SN бежевый

26
В пути 80 шт.
Настоящее фото товара Кресло Diadem, раскладное, карри, произведённого компанией ChiedoCover
92 390

Кресло Diadem, раскладное, карри

13
В пути 113 шт.
Фотография товара Кресло College CLG-429 MBN-A Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-429 MBN-A Black, произведённого компанией ChiedoCover
от19 790
Оптовая цена

Кресло College CLG-429 MBN-A Black

9

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности