Характеристики товара
Описание
Бестселлер в категории "стулья для посетителей". Стул для посетителей имеет широкую спинку и сиденье. Представлен большой выбор обивки. Максимальная нагрузка - 150 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина600 мм
- Высота835 мм
- Ширина сиденья470 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
- Обивкакожзам
Параметры упаковки
- Вес упаковки5.8 кг
- Изделия стопируютсяНет