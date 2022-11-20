Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина445 мм
- Глубина560 мм
- Высота770 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Обивкаткань
- Каркасмонолитный
- Допустимая нагрузка120
- Цветзеленый, белый
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул обеденный Isidora
Стул Алекс классический
Стул Stefani
Стул Алекс Диамант
Стул Алекс мягкий
Стул Фабрикант, черный каркас
Стул Astun
Стул Caro, темно коричневый
Стул Caro, коричневый
Стул Caro, серый
Стул Mans, песочный велюр
Стул Флекс велюр светло-сиреневый
Стул Joy, синий
Кресло Raymond, темно-серый
Стул 239R экокожа Stone/ черные опоры
Стул Daiquiri, ягодный/ черный каркас
Стул Tycoon, бежевый/ белый каркас
Стул полубарный Логан велюр черный
Стул Дижон темно-серая ткань ножки под золото
Стул Челси велюр латте / черный