Настоящее фото товара Стул Trestle, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Trestle, серый
11 оценок
81 590
Стул Trestle, серый - фото 1
NEW

Стул Trestle, серый

Артикул: CH-082-695
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина610 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота850 мм
  • Глубина сиденья440 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Желаемый цвет ткани можно выбрать по ссылке ОБРАЗЦЫ ТКАНЕЙ.
Дополнительная информация: Материал сиденья - пена, материал ножек - металл. Способ упаковки - мебель упакована в защитную плёнку и картон. Для самостоятельной сборки: да. Макс. количество в упаковке: 1, количество штук на стандартной паллете (80x120): 6
Логистика (габариты, вес, объем коробок):
1 штука - короб #1: 117см х 73см х 55см х 15кг, 0,47 м3
ВНИМАНИЕ! Продажа только оптовым клиентам. Минимальное количество для заказа уточняйте в оптовом отделе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.47 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

