Характеристики товара
Описание
Дополнительная информация: Материал сиденья - пена, материал ножек - металл. Способ упаковки - мебель упакована в защитную плёнку и картон. Для самостоятельной сборки: да. Макс. количество в упаковке: 1, количество штук на стандартной паллете (80x120): 6
Логистика (габариты, вес, объем коробок):
1 штука - короб #1: 117см х 73см х 55см х 15кг, 0,47 м3
ВНИМАНИЕ! Продажа только оптовым клиентам. Минимальное количество для заказа уточняйте в оптовом отделе.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина610 мм
- Глубина610 мм
- Высота850 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Вес15 кг
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.47 м3
- Изделия стопируютсяНет