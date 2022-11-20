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Диван Бизнес, синий, двухместный - фото 1

Диван Бизнес, синий, двухместный

Артикул: CH-049-975
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Диван 2-местный из серии БИЗНЕС многие годы пользуется устойчивым спросом. Его лаконичный дизайн легко вписывается в любой интерьер. Он подходит для оснащения небольших офисов, школ, поликлиник, общественных учреждений. Высокие опоры позволяют легко выполнять уборку и обеспечивать необходимый уровень гигиены.

Диван доставляется покупателю в разобранном виде, без опор. Опоры легко крепятся с помощью шуруповерта и саморезов.

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Основные характеристики

  • Ширина1220 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота770 мм
  • Вес25 кг
  • ОбивкаИскусственная кожа
  • Цветсиний

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