Характеристики товара
Описание
Стул Doe – стильный выбор для современного интерьера.
Материалы и цвета. Сиденье и спинка стула выполнены из высококачественного букле в элегантном светло-бежевом цвете, который сочетает в себе уют и элегантность. Ножки стула из металла окрашены в нежный бежевый оттенок, создавая гармоничный контраст с обивкой.
Дизайн и комфорт. Стул имеет мягкое сиденье и закругленную спинку, что обеспечивает максимальный комфорт даже при длительном сидении. Благодаря широкой форме сиденья и продуманному дизайну, он хорошо поддерживает позвоночник.
Устойчивость и безопасность. С максимальной нагрузкой 150 кг, стул отличается прочностью и долговечностью. Подпятники, предусмотренные на ножках, защищают напольное покрытие от повреждений и предотвращают скольжение, что делает использование стула безопасным и удобным.
Место использования. Отлично подойдет для кухни, гостиной, кафе или конференц-залов. Благодаря современному и лаконичному дизайну, он прекрасно дополнит интерьеры различных стилей и отлично будет смотреться в комплекте.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина535 мм
- Глубина530 мм
- Высота820 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Материал сиденьябукле
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Вес упаковки14.20 кг
- Габариты упаковки для логистики910
- Изделия стопируютсяНет