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Стул Тревизо темно-серый + черная экокожа - фото 1Стул Тревизо темно-серый + черная экокожа - фото 2Стул Тревизо темно-серый + черная экокожа - фото 3Стул Тревизо темно-серый + черная экокожа - фото 4Стул Тревизо темно-серый + черная экокожа - фото 5

Стул Тревизо темно-серый + черная экокожа

Артикул: CH-034-553
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Компания представляет дизайнерский стул Тревизо из новой коллекции мебели. Данную модель отличает безукоризненный вкус как в цветовом оформлении (классическое сочетание черного с темно-серым), так и в качестве отобранных материалов. На сидении тканевое покрытие «разбавлено» вставкой из экокожи. Немного изогнутая спинка отличается анатомически правильной формой, а широко расставленные металлические ножки делают стул Тревизо поразительно устойчивым.

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Основные характеристики

  • Ширина515 мм
  • Высота800 мм
  • Глубина570 мм
  • Вес8 кг
  • ОбивкаТкань
  • Цветсерый

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