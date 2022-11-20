Характеристики товара
Описание
Компания представляет дизайнерский стул Тревизо из новой коллекции мебели. Данную модель отличает безукоризненный вкус как в цветовом оформлении (классическое сочетание черного с темно-серым), так и в качестве отобранных материалов. На сидении тканевое покрытие «разбавлено» вставкой из экокожи. Немного изогнутая спинка отличается анатомически правильной формой, а широко расставленные металлические ножки делают стул Тревизо поразительно устойчивым.
Основные характеристики
- Ширина515 мм
- Высота800 мм
- Глубина570 мм
- Вес8 кг
- ОбивкаТкань
- Цветсерый