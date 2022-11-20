Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота840 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина500 мм
- Глубина600 мм
- Вес8.8 кг
- Материал каркасасталь
- Цветкрасный
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.13 м3
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Хит 25мм - золото, кросс бежевый
Стул Halmar dariusz, дуб медовый
Стул Виота 223, Dark Stone
Стул RACE SW (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA)
Стул пластиковый Maxi Diva, оранжевый
Стул пластиковый Maya, белый
Стул Орегон, золото, корона красная
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло