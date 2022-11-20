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Стул Oolong, серый

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина600 мм
  • Вес8.8 кг
  • Материал каркасасталь
  • Цветкрасный

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.13 м3

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