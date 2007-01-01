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Настоящее фото товара Кресло Кингстон, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Кингстон
34 оценки
26 990
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Кресло Кингстон

Артикул: CH-009-616
34 оценки
Основные характеристики
  • Ширина690 мм
  • Глубина860 мм
  • Высота750 мм
  • Вес30 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло Кингстон - модель в стиле лофт для современных кафе и баров.

Подходит для: лофт-кафе, бары, дизайнерские пространства.

Преимущества:

- актуальный индустриальный стиль
- прочный каркас
- хорошо сочетается с интерьером лофт

Кресло можно изготовить под интерьер вашего проекта:

- любой выбор обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах

Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 6-ти кресел

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина690 мм
  • Глубина860 мм
  • Высота750 мм
  • Вес30 кг
  • Цветсерый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты обивкиСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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