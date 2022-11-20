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Кресло Kingston

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Высота: 75 см

Ширина: 69 см

Глубина: 86 см

Вес: 30 кг

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Популярные варианты обивки

Кресло Kingston - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Кресло Kingston - обивка в цвете 0909
Кресло Kingston - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Кресло Kingston - обивка в цвете LilacLilac
Кресло Kingston - обивка в цвете WhiteWhite
Кресло Kingston - обивка в цвете CreamCream
Кресло Kingston - обивка в цвете 666666
Кресло Kingston - обивка в цвете 0404
Кресло Kingston - обивка в цвете ecruecru
Кресло Kingston - обивка в цвете chocolatechocolate
Кресло Kingston - обивка в цвете 1414
Кресло Kingston - обивка в цвете 88
Кресло Kingston - обивка в цвете 4141
Кресло Kingston - обивка в цвете 2626
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