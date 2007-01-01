Специализированная выставка "Сибмебель"

Очередное грандиозное мероприятие в сфере производства мебели состоится 2-5 октября в новосибирском «Экспоцентре». Эта специализированная выставка относится к одному из крупнейших аналогов сибирского региона. На ней вместе с мебелью (включая материалы для ее изготовления и комплектующие) планируется наиболее полно представить и производственное оборудование.