Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Vessel, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Vessel, капучино
11 оценок
1 790
Товар в корзине. Перейти
Стул Vessel, капучино - фото 1Стул Vessel, капучино - фото 2Стул Vessel, капучино - фото 3Стул Vessel, капучино - фото 4Стул Vessel, капучино - фото 5Стул Vessel, капучино - фото 6
NEW

Стул Vessel, капучино

Артикул: CH-083-000
11 оценок
Основные характеристики
  • Высота770 мм
  • Ширина сиденья390 мм
  • Глубина сиденья390 мм
  • Высота до сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Cтильный и практичный стул идеальный выбор для современных интерьеров. Его минималистичный дизайн гармонирует с разными стилями оформления. Удобная форма сиденья и эргономичная спинка обеспечивают комфорт при ежедневном использовании.

Стул выполнен из полипропилена армированного стекловолокном, благодаря чему повышается жесткость и надежность изделия. Каждый стул проходит испытания на устойчивость, прочность и безопасность. Максимальная нагрузка 120 кг.
Стулья – ШТАБЕЛИРУЮТСЯ - это значительно облегчает хранение и использование.
Специальные каучуковые заглушки на ножках стула – для защиты от повреждений Вашего напольного покрытия.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота770 мм
  • Ширина сиденья390 мм
  • Глубина сиденья390 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес2.7 кг
  • Материалполипропилен
  • Тип ножекконусные
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 750

Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая

127
Фотография товара Стул Eames DSR оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames DSR оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена

Стул Eames DSR оранжевый

52
Распродажа
Фотография товара Стул Kongsberg, золотой велюр, ножки черные с золотом от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kongsberg, золотой велюр, ножки черные с золотом, произведённого компанией ChiedoCover
от6 7909
7 390 ₽

Стул Kongsberg, золотой велюр, ножки черные с золотом

82
Фотография товара Стул Аврора, серо-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аврора, серо-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
Оптовая цена

Стул Аврора, серо-коричневый

59
В наличии 3 шт.
Акция
Фотография товара Стул Хит 25 мм, экокожа, каркас золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25 мм, экокожа, каркас золото, произведённого компанией ChiedoCover
от3 730

Стул Хит 25 мм, экокожа, каркас золото

459
Распродажа
Фотография товара Стул Harbour, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Harbour, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 49029
13 290 ₽Оптовая цена

Стул Harbour, черный

26
В наличии 25 шт.
Распродажа
Фотография товара Полукресло Dolche Гобелен Kilim 205, ножки бук, морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Dolche Гобелен Kilim 205, ножки бук, морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от9 59040
15 890 ₽

Полукресло Dolche Гобелен Kilim 205, ножки бук, морилка черная

77
Фотография товара Стул с подлокотниками Кози ткань букле молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Кози ткань букле молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена

Стул с подлокотниками Кози ткань букле молочный

26
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стул раскладной Clack, серо-голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул раскладной Clack, серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090

Стул раскладной Clack, серо-голубой

12
Распродажа
Фотография товара Стул Amaretto светло-бежевый, велюр, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Amaretto светло-бежевый, велюр, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от5 29052
10 890 ₽Оптовая цена

Стул Amaretto светло-бежевый, велюр, черный каркас

14
В наличии 20 шт.

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Q5 (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA), обивка, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Q5 (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA), обивка, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от24 59024
31 990 ₽Оптовая цена

Стул Q5 (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA), обивка, черный

5
Фотография товара Диван Charming от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Charming, произведённого компанией ChiedoCover
58 590
Оптовая цена

Диван Charming

13
Фотография товара Стол письменный Nephrite, прозрачный, стекло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол письменный Nephrite, прозрачный, стекло, произведённого компанией ChiedoCover
14 390
Оптовая цена

Стол письменный Nephrite, прозрачный, стекло

32
Фотография товара Диван Дэймос, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Дэймос, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от23 590
Оптовая цена

Диван Дэймос, велюр серый

8
Фотография товара Стульчик для кормления, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стульчик для кормления, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена

Стульчик для кормления, голубой

32
Фотография товара Диван Варди, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Варди, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от40 690
Оптовая цена

Диван Варди, синий

91
Распродажа
Фотография товара Кресло пластиковое Net Relax, горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Net Relax, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 6903
12 990 ₽Оптовая цена

Кресло пластиковое Net Relax, горчичный

41
В наличии 21 шт.
Настоящее фото товара Диван Arden трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от53 590
Оптовая цена

Диван Arden трехместный

84
Фотография товара Стул Опатовац, серый, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Опатовац, серый, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
7 090
Оптовая цена

Стул Опатовац, серый, черный каркас

8
Фотография товара Диван Leone, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Leone, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
115 990
Оптовая цена

Диван Leone, коричневый

89

Другие товары из раздела стулья для дома

Фотография товара Стул деревянный Валери орех / коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул деревянный Валери орех / коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена

Стул деревянный Валери орех / коричневый

50
В наличии 6 шт.
Фотография товара Стул Solo белый, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Solo белый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена

Стул Solo белый, золотой

11
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стул Франк ПМ орех/красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Франк ПМ орех/красный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена

Стул Франк ПМ орех/красный

11
Распродажа
Фотография товара Стул Сашш чёрный /персиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сашш чёрный /персиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 89016
6 990 ₽Оптовая цена

Стул Сашш чёрный /персиковый

15
Распродажа
Фотография товара Стул Abriola, черный, бронза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Abriola, черный, бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от13 69039
22 090 ₽Оптовая цена

Стул Abriola, черный, бронза

8
В наличии 36 шт.
Фотография товара Стул Denver, коричневый, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Denver, коричневый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Стул Denver, коричневый, экокожа

15
В наличии 86 шт.
Фотография товара Стул Марио, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Марио, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена

Стул Марио, голубой

14
Фотография товара Стул Bruno орех, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bruno орех, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 790
Оптовая цена

Стул Bruno орех, темно-серый

12
Фотография товара Стул Syna красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Syna красный, произведённого компанией ChiedoCover
13 990
Оптовая цена

Стул Syna красный

26
В наличии 14 шт.
Фотография товара Стул Germis комфорт, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Germis комфорт, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290

Стул Germis комфорт, коричневый

6

Товар в корзине

Стул Vessel, капучино
Стул Vessel, капучино
1 790
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Q5 (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA), обивка, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Q5 (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA), обивка, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от24 59024
31 990 ₽Оптовая цена

Стул Q5 (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA), обивка, черный

5
Фотография товара Диван Charming от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Charming, произведённого компанией ChiedoCover
58 590
Оптовая цена

Диван Charming

13
Фотография товара Стол письменный Nephrite, прозрачный, стекло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол письменный Nephrite, прозрачный, стекло, произведённого компанией ChiedoCover
14 390
Оптовая цена

Стол письменный Nephrite, прозрачный, стекло

32
Фотография товара Диван Дэймос, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Дэймос, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от23 590
Оптовая цена

Диван Дэймос, велюр серый

8

Акции для вас

Новость от 26.07.2021 ChiedoCover посетили участники проекта "Блог-тур «Путешествуем по России»"
ChiedoCover посетили участники проекта "Блог-тур «Путешествуем по России»"

12 июля 7 популярных блогеров отдохнули на мягких стульях ChiedoCover

Новость от 01.08.2024 Театральные секции - Надежные кресла от производителя
Театральные секции - Надежные кресла от производителя

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 13.08.2018 Стулья Кьявари нашего производства
Стулья Кьявари нашего производства

Среди обширного ассортимента наших товаров появились новые позиции - стулья Кьявари, отличающиеся высокой функциональностью и уникальными формами. Их используют для свадебных мероприятий, банкетов, организуемых в помещениях и на открытых тентованных площадках.