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Настоящее фото товара Стул Виллас, черный/ткань темно-серая, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Виллас, черный/ткань темно-серая
10 оценок
13 290
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Стул Виллас, черный/ткань темно-серая - фото 1Стул Виллас, черный/ткань темно-серая - фото 2Стул Виллас, черный/ткань темно-серая - фото 3Стул Виллас, черный/ткань темно-серая - фото 4

Стул Виллас, черный/ткань темно-серая

Артикул: CH-088-643
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота740 мм
  • Высота до сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Полукресло Виллас это одно из наиболее легких, удобных и востребованных полукресел на рынке. Можно придвинуть вплотную к столу и они скроются под ним почти как табуретки. Легко переносить и передвигать по дому, не занимают много места

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота740 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес5.9 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный, темно-серый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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