Характеристики товара
Описание
Полукресло Виллас это одно из наиболее легких, удобных и востребованных полукресел на рынке. Можно придвинуть вплотную к столу и они скроются под ним почти как табуретки. Легко переносить и передвигать по дому, не занимают много места
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина550 мм
- Высота740 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес5.9 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый, черный
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет