Характеристики товара
Описание
Стильный кухонный стул с двухцветной обивкой и мягкими подлокотниками. Красивый дизайн украсит как столовую зону кухни и гостиной, так и дополнит интерьер ресторана или кафе.
Обивка выполнена из велюра, прочного и износостойкого материала. Внешняя сторона спинки украшена ромбовидной стежкой. На ножках дополнительно предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждение напольного покрытия. Велюр - это прекрасный выбор для тех, у кого есть домашние животные. Благодаря плотной структуре и отсутствию выраженного плетения нитей, любимцам сложно зацепиться когтями за обивку. Велюр обладает особенностью "антикоготь", максимально понижая риски повреждения материала. Волокно стула, является антивандальным, устойчивым к царапинам. Позвольте вашим животным насладиться комфортом нашего стула, а вы насладитесь его стильным дизайном и качеством, обеспечивающими его долговечность.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Глубина640 мм
- Высота860 мм
- Ширина сиденья410 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья465 мм
- Высота посадочного места 465 мм
- Вес8.2 кг
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасасталь
- Модификации стулаповоротное основание
- Допустимая нагрузка120
- Цветкоричневый, серый
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки560 мм
- Высота упаковки560 мм
- Вес упаковки9 кг
- Объём упаковки0.19 м3
- Габариты упаковки для логистики600
- Изделия стопируютсяНет