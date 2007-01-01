Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул вращающийся Новел велюр серо-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул вращающийся Новел велюр серо-коричневый
7 оценок
8 290
Стул вращающийся Новел велюр серо-коричневый - фото 1Стул вращающийся Новел велюр серо-коричневый - фото 2Стул вращающийся Новел велюр серо-коричневый - фото 3Стул вращающийся Новел велюр серо-коричневый - фото 4

Стул вращающийся Новел велюр серо-коричневый

Артикул: CH-080-689
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья410 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Характеристики товара

Описание

Стильный кухонный стул с двухцветной обивкой и мягкими подлокотниками. Красивый дизайн украсит как столовую зону кухни и гостиной, так и дополнит интерьер ресторана или кафе.
Обивка выполнена из велюра, прочного и износостойкого материала. Внешняя сторона спинки украшена ромбовидной стежкой. На ножках дополнительно предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждение напольного покрытия. Велюр - это прекрасный выбор для тех, у кого есть домашние животные. Благодаря плотной структуре и отсутствию выраженного плетения нитей, любимцам сложно зацепиться когтями за обивку. Велюр обладает особенностью "антикоготь", максимально понижая риски повреждения материала. Волокно стула, является антивандальным, устойчивым к царапинам. Позвольте вашим животным насладиться комфортом нашего стула, а вы насладитесь его стильным дизайном и качеством, обеспечивающими его долговечность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья410 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Высота посадочного места 465 мм
  • Вес8.2 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасасталь
  • Модификации стулаповоротное основание
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветкоричневый, серый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки560 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Вес упаковки9 кг
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Габариты упаковки для логистики600
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Стул вращающийся Новел велюр серо-коричневый
Стул вращающийся Новел велюр серо-коричневый
8 290
В корзине

