Характеристики товара
Описание
3 штуки.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр50 мм
- Вес0,45 кг
- Объем0,09 л
- Материалфарфор
- Цветбелый
3 штуки.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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