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Соусник «Пати» фарфор 90 мл, белый - фото 1

Соусник «Пати» фарфор 90 мл, белый

Артикул: CH-062-848
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

3 штуки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр50 мм
  • Вес0,45 кг
  • Объем0,09 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

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