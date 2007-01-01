Характеристики товара
Описание
Подвесной светильник в стиле лофт. Прозрачный плафон со стилизованным креплением поможет создать яркое освещение, которое подойдет для обеденной зоны, кухни, коридора, а также для баров и ресторанов. Светильник крепится к потолку на планку и подходит для натяжных потолков. При необходимости высоту светильника можно отрегулировать при монтаже.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина220 мм
- Глубина220 мм
- Высота1100 мм
- Вес0.6 кг
- Материалметалл, стекло
- Количество ламп1
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки300 мм
- Высота упаковки300 мм
- Вес упаковки0.9 кг
- Объём упаковки0.03 м3
- Изделия стопируютсяНет