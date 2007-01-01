Характеристики товара
Описание
Подвесной светильник — изящный акцент с мраморным декором. Это подвесной светильник, который объединяет в себе строгость формы и благородство материалов. Визуальный акцент создаёт декоративная сфера из зелёного мрамора, расположенная между металлическим основанием и вытянутым цилиндрическим плафоном. Белое дымчатое стекло в сочетании с чёрным корпусом придаёт светильнику утончённый вид, который органично вписывается в современные и классические интерьеры. Плафон выполнен из матового стекла, арматура — из надёжного металла, а декоративный элемент из натурального мрамора придаёт изделию индивидуальность и изысканность. Высота регулируется в пределах от 20 до 100 см, что позволяет адаптировать светильник под конкретное пространство. Сам корпус без подвеса имеет высоту 35 см. Светильник оснащён тремя плафонами, рассчитанным на лампу накаливания или ЛЭД мощностью до 5 Вт каждая, что в сумме даёт общую мощность до 15 Вт. Этого достаточно для создания мягкого акцентного освещения на площади до 6 кв.м. Свет направлен вниз, обеспечивая точечную подсветку. Светильник крепится к потолку на планку и совместим с натяжными потолками. В комплект входят все необходимые элементы для монтажа — паспорт, схема, упаковка. Светильник станет стильным дополнением к зоне барной стойки, кухонному острову или прикроватной зоне. Также он уместен в интерьере гостиной, спальни, прихожей, кафе или загородного дома, придавая пространству особое настроение и элегантный штрих.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина240 мм
- Глубина240 мм
- Высота1375 мм
- Вес1.9 кг
- Материалметалл, стекло, мрамор
- Количество ламп3
- Мощность15 Вт
- ЦокольG9
- Цветзеленый, прозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки255 мм
- Высота упаковки230 мм
- Вес упаковки17.7 кг
- Объём упаковки0.14 м3
- Изделия стопируютсяНет