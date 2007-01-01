Характеристики товара
Описание
Подвесной светильник. Сферичный плафон диаметром 10 см, создан из матового стекла для более мягкого и комфортного освещения. Металлический каркас золотого цвета декорирован плоским диском, который гармонично сочетается с воздушным плафоном. Светильник надёжно крепится к потолку с помощью крепёжной планки, общая высота светильника 120 см. Данная модель с площадью освещения 6 м² станет прекрасным источником света для кухни, холла или обеденной зоны.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина250 мм
- Глубина1200 мм
- Высота250 мм
- Вес0.8 кг
- Материалметалл, стекло
- Количество ламп1
- Мощность30 Вт
- ЦокольG9
- Цветбелый, черный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки290 мм
- Высота упаковки300 мм
- Вес упаковки1.5 кг
- Объём упаковки0.04 м3
- Изделия стопируютсяНет