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Настоящее фото товара Светильник подвесной Шиелд Скрамбел, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Светильник подвесной Шиелд Скрамбел, черный
6 оценок
3 39053
7 190 ₽
Товар в корзине. Перейти
Светильник подвесной Шиелд Скрамбел, черный - фото 1Светильник подвесной Шиелд Скрамбел, черный - фото 2Светильник подвесной Шиелд Скрамбел, черный - фото 3Светильник подвесной Шиелд Скрамбел, черный - фото 4Светильник подвесной Шиелд Скрамбел, черный - фото 5
Распродажа

Светильник подвесной Шиелд Скрамбел, черный

Артикул: CH-086-964
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина250 мм
  • Глубина1200 мм
  • Высота250 мм
  • Вес0.8 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Подвесной светильник. Сферичный плафон диаметром 10 см, создан из матового стекла для более мягкого и комфортного освещения. Металлический каркас золотого цвета декорирован плоским диском, который гармонично сочетается с воздушным плафоном. Светильник надёжно крепится к потолку с помощью крепёжной планки, общая высота светильника 120 см. Данная модель с площадью освещения 6 м² станет прекрасным источником света для кухни, холла или обеденной зоны.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина250 мм
  • Глубина1200 мм
  • Высота250 мм
  • Вес0.8 кг
  • Материалметалл, стекло
  • Количество ламп1
  • Мощность30 Вт
  • ЦокольG9
  • Цветбелый, черный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки290 мм
  • Высота упаковки300 мм
  • Вес упаковки1.5 кг
  • Объём упаковки0.04 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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