Характеристики товара
Описание
Стильный и нестандартный, подвесной светильник задаёт тон интерьеру. Его главная особенность — плафон-сетка из чёрного металла, внутри которого «пойман» декоративный цветок. Такая деталь превращает светильник в арт-объект, а не просто источник света. Тёплый нейтральный свет с температурой 4000 К и высоким индексом цветопередачи создаёт комфортную атмосферу в зоне отдыха, на кухне, в кафе или прихожей. Высота подвеса регулируется от 57 до 140 см, что позволяет адаптировать модель под разную высоту потолков. Корпус выполнен из металла, алюминия и пластика, плафон — из матового чёрного металла, мощность ЛЭД-лампы — 4 Вт, площадь освещения — до 7 м². Светильник подходит для установки на натяжные потолки и управляется от настенного выключателя. Светильник эффектно впишется в современный интерьер и станет его визуальным центром.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина250 мм
- Глубина250 мм
- Высота1400 мм
- Вес0.6 кг
- Материалметалл, пластик
- Количество ламп1
- Мощность4 Вт
- ЦокольLED
- Цветчерный, фиолетовый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки310 мм
- Высота упаковки420 мм
- Вес упаковки1.4 кг
- Объём упаковки0.04 м3
- Изделия стопируютсяНет