Характеристики товара
Описание
Светильник — это удачное сочетание классической эстетики и современных технологий. Пять элегантных хрустальных плафонов оригинальной формы создают мягкое, рассеянное освещение и придают интерьеру изысканный характер. Встроенные светодиодные лампы общей мощностью 25 Вт обеспечивают освещение площади до 10 квадратных метров. Такой светильник идеально подойдёт для просторной гостиной, спальни, обеденной зоны или любого другого помещения, где требуется не только свет, но и стильный акцент. Металлический корпус с хромированным покрытием придаёт модели современный, утончённый вид. Хром визуально облегчает конструкцию, отражает свет и легко вписывается в большинство цветовых решений. Кроме эстетики, он устойчив к коррозии и прост в уходе. Светильник легко монтируется на планку, подходит для натяжных потолков и регулируется по высоте от 120 до 180 см. Это делает его универсальным решением для интерьеров с разной высотой потолков. Он легко впишется в пространство гостиницы, загородного дома, ресторана или городской квартиры.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина620 мм
- Глубина130 мм
- Высота2200 мм
- Вес2.7 кг
- Материалметалл, хрусталь
- Количество ламп1
- Мощность25 Вт
- ЦокольLED
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки290 мм
- Высота упаковки195 мм
- Объём упаковки0.04 м3
- Изделия стопируютсяНет