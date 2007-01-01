Характеристики товара
Описание
Лаконичный подвесной светильни. Простой и аккуратный дизайн дополнит современный интерьер. Плафон гармонично сочетается с овальным металлическим каркасом, а матовое стекло мягко рассеивает свет. Данная модель подойдет для комнат с высокими потолками, площадь освещения составляет 6 м².
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина200 мм
- Глубина150 мм
- Высота1200 мм
- Вес0.8 кг
- Материалметалл, стекло
- Количество ламп1
- Мощность40 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки270 мм
- Высота упаковки240 мм
- Вес упаковки1.3 кг
- Объём упаковки0.03 м3
- Изделия стопируютсяНет