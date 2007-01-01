Характеристики товара
Описание
Настенное бра Спиерс Орбик — это гармоничное сочетание прозрачного стекла ручной работы и золотого металлического корпуса. Светильник выполнен в круглом формате с уникальным стеклянным плафоном, украшенным золотым напылением, которое при включении создаёт тёплое, мягкое свечение. Декоративный элемент из экокожи органично соединяет плафон с корпусом, добавляя текстурности и визуального интереса. В светильнике используется встроенный светодиодный модуль мощностью 5 Вт с тёплым свечением, обеспечивающим мягкое и комфортное освещение на площади до 3 кв.м. Включение осуществляется через настенный выключатель. Уровень защиты IP20 делает бра подходящим для сухих помещений. Отлично подойдёт для оформления интерьера спальни, гостиной, прихожей, детской комнаты или кафе. Его выразительный стиль и тёплое освещение подчеркнут уют и элегантность пространства.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина250 мм
- Глубина250 мм
- Высота420 мм
- Материалметалл, экокожа, стекло
- Количество ламп1
- Мощность5 Вт
- ЦокольLED
- Цветзолотой, прозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки310 мм
- Высота упаковки230 мм
- Глубина упаковки310 мм
- Вес упаковки1.90 кг
- Объём упаковки0.02 м3
- Габариты упаковки для логистики310*310*230
- Изделия стопируютсяНет