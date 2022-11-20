Светильник настольный Fungo с подсветкой

14 оценок

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Светильник настольный Fungo с подсветкой

5
3 790 ₽
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Светильник настольный Bottle с подсветкой

Характеристики товара

Описание

Светильник «Торшер» с подсветкой оснащен светодиодным элементом, помещенным внутрь полиэтиленового корпуса. Лампа находится в нижней части изделия и равномерно рассеивает свет через полупрозрачный пластик. Цвет свечения зависит от типа модели. Есть варианты с белой LED-подсветкой, а есть более продвинутые светильники с разноцветной RGB-подсветкой и возможностью управления режимом свечения при помощи пульта дистанционного управления.

Высокий уровень изоляции обеспечивает безопасность светодиодного элемента даже при прямом контакте корпуса с водой. Светильник отвечает стандарту IP 44 и может применяться в помещениях с повышенным уровнем влажности, вблизи бассейнов и т.д. Случайные брызги не повредят лампу и не приведут к короткому замыканию.

Для включения подсветки изделие нужно подключить к обычной розетке. При необходимости можно отдельно купить аккумулятор для автономной работы светильника. На полном заряде батареи хватит на 8-10 часов работы.

Светильник «Торшер» выполнен в форме настольной лампы и применяется в следующих областях:

  • Дизайн интерьеров;
  • Ландшафтный дизайн;
  • Оформление искусственных водоемов, бань, саун;
  • Украшение столиков в ресторанах, барных стоек, гостиничных номеров;
  • Дополнительная приглушенная подсветка;
  • Оформление праздников и событий.

Данная модель подходит для любых климатических зон – допустимый температурный режим составляет от -60 до +60 градусов Цельсия.

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Основные характеристики

  • Высота325 мм
  • Материалполиэтилен
  • Диаметр100 мм

Варианты размеров

Питание Подсветка Стоимость
220V Белая 3790
220V RGB/W 4590
Аккумулятор RGB/W 5490

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