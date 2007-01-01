Характеристики товара
Описание
Светильник «Fungo» с подсветкой оснащен светодиодным элементом, помещенным внутрь полиэтиленового корпуса. Лампа находится в нижней части изделия и равномерно рассеивает свет через полупрозрачный пластик. Цвет свечения зависит от типа модели. Есть варианты с белой LED-подсветкой, а есть более продвинутые светильники с разноцветной RGB-подсветкой и возможностью управления режимом свечения при помощи пульта дистанционного управления.
Высокий уровень изоляции обеспечивает безопасность светодиодного элемента даже при прямом контакте корпуса с водой. Светильник отвечает стандарту IP 44 и может применяться в помещениях с повышенным уровнем влажности, вблизи бассейнов и т.д. Случайные брызги не повредят лампу и не приведут к короткому замыканию.
Для включения подсветки изделие нужно подключить к обычной розетке. При необходимости можно отдельно купить аккумулятор для автономной работы светильника. На полном заряде батареи хватит на 8-10 часов работы.
Светильник «Fungo» выполнен в форме настольной лампы и применяется в следующих областях:
- Дизайн интерьеров;
- Ландшафтный дизайн;
- Оформление искусственных водоемов, бань, саун;
- Украшение столиков в ресторанах, барных стоек, гостиничных номеров;
- Дополнительная приглушенная подсветка;
- Оформление праздников и событий.
Данная модель подходит для любых климатических зон – допустимый температурный режим составляет от -60 до +60 градусов Цельсия.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота250 мм
- Диаметр160 мм
- Материалполиэтилен
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки180 мм
- Высота упаковки270 мм
- Глубина упаковки180 мм
- Изделия стопируютсяНет