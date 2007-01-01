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Настоящее фото товара Светильник настольный Fungo с подсветкой, произведённого компанией ChiedoCover
Светильник настольный Fungo с подсветкой
44 оценки
6 090
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Светильник настольный Fungo с подсветкой - фото 1Светильник настольный Fungo с подсветкой - фото 2

Светильник настольный Fungo с подсветкой

Артикул: CH-022-969
44 оценки
Основные характеристики
  • Высота250 мм
  • Диаметр160 мм
  • Материалполиэтилен
  • Цветбелый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Светильник «Fungo» с подсветкой оснащен светодиодным элементом, помещенным внутрь полиэтиленового корпуса. Лампа находится в нижней части изделия и равномерно рассеивает свет через полупрозрачный пластик. Цвет свечения зависит от типа модели. Есть варианты с белой LED-подсветкой, а есть более продвинутые светильники с разноцветной RGB-подсветкой и возможностью управления режимом свечения при помощи пульта дистанционного управления.

Высокий уровень изоляции обеспечивает безопасность светодиодного элемента даже при прямом контакте корпуса с водой. Светильник отвечает стандарту IP 44 и может применяться в помещениях с повышенным уровнем влажности, вблизи бассейнов и т.д. Случайные брызги не повредят лампу и не приведут к короткому замыканию.

Для включения подсветки изделие нужно подключить к обычной розетке. При необходимости можно отдельно купить аккумулятор для автономной работы светильника. На полном заряде батареи хватит на 8-10 часов работы.

Светильник «Fungo» выполнен в форме настольной лампы и применяется в следующих областях:

  • Дизайн интерьеров;
  • Ландшафтный дизайн;
  • Оформление искусственных водоемов, бань, саун;
  • Украшение столиков в ресторанах, барных стоек, гостиничных номеров;
  • Дополнительная приглушенная подсветка;
  • Оформление праздников и событий.

Данная модель подходит для любых климатических зон – допустимый температурный режим составляет от -60 до +60 градусов Цельсия.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота250 мм
  • Диаметр160 мм
  • Материалполиэтилен
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки180 мм
  • Высота упаковки270 мм
  • Глубина упаковки180 мм
  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Питание Подсветка Стоимость
220V Белая 6090
220V RGB/W 7590
Аккумулятор RGB/W 12690
Характеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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