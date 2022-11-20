Светильник «Торшер» с подсветкой оснащен светодиодным элементом, помещенным внутрь полиэтиленового корпуса. Лампа находится в нижней части изделия и равномерно рассеивает свет через полупрозрачный пластик. Цвет свечения зависит от типа модели. Есть варианты с белой LED-подсветкой, а есть более продвинутые светильники с разноцветной RGB-подсветкой и возможностью управления режимом свечения при помощи пульта дистанционного управления.
Высокий уровень изоляции обеспечивает безопасность светодиодного элемента даже при прямом контакте корпуса с водой. Светильник отвечает стандарту IP 44 и может применяться в помещениях с повышенным уровнем влажности, вблизи бассейнов и т.д. Случайные брызги не повредят лампу и не приведут к короткому замыканию.
Для включения подсветки изделие нужно подключить к обычной розетке. При необходимости можно отдельно купить аккумулятор для автономной работы светильника. На полном заряде батареи хватит на 8-10 часов работы.
Светильник «Торшер» выполнен в форме настольной лампы и применяется в следующих областях:
Данная модель подходит для любых климатических зон – допустимый температурный режим составляет от -60 до +60 градусов Цельсия.
|Питание
|Подсветка
|Стоимость
|220V
|Белая
|3790
|220V
|RGB/W
|4590
|Аккумулятор
|RGB/W
|5490
Светильник Santa с подсветкой
Светильник настольный Abete
Гибкая трековая система Odeon Light Flexiblack
Люстра Ideal Lux Edelweiss
Светильник накладной Светодиодный Citilux Тубус Small
Трековый светильник Citilux Ринг
Торшер Citilux Аврора
Торшер Светодиодный Citilux Гуффин
Подвесной светильник Светодиодный Citilux Тубус
Спот Citilux Декарт