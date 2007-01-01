Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Полусфера Como 400 мм с подсветкой, произведённого компанией ChiedoCover
Полусфера Como 400 мм с подсветкой
37 оценок
8 090
Товар в корзине. Перейти
Полусфера Como 400 мм с подсветкой - фото 1Полусфера Como 400 мм с подсветкой - фото 2Полусфера Como 400 мм с подсветкой - фото 3

Полусфера Como 400 мм с подсветкой

Артикул: CH-022-949
37 оценок
Основные характеристики
  • Высота200 мм
  • Диаметр400 мм
  • Вес2.6 кг
  • Материалполиэтилен
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Полусфера Como 300 мм с подсветкой
Фотография товара Полусфера Como 300 мм с подсветкой от компании ChiedoCover.
Следующий Полусфера Como 500 мм с подсветкой
Фотография товара Полусфера Como 500 мм с подсветкой от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Световая полусфера Coma 400 мм – это декоративная светодиодная фигура, оснащенная экономичной лампочкой. Лампа помещена внутрь герметичного корпуса из полиэтилена низкого давления, соответствующего стандарту влаго- и пылезащиты IP65. Светильник ударопрочный, не ломается, обладает длительным ресурсом работы и невосприимчив к осадкам, солнцу, щелочам, воде и т.д.

Фигура может иметь белое и разноцветное RGB-свечение. Переключение режимов работы выполняется при помощи пульта дистанционного управления, который идет в комплекте. Работает от сети 220V. Есть 12-вольтовый аккумулятор с автономностью 8-10 часов. При подзарядке аккумулятора лампу можно не выключать.

Области применения полусфер Coma:

  • Дизайн помещений и земельных участков;
  • Освещение ландшафта;
  • Украшение фасадов ресторанов, ночных клубов и т.д.;
  • Освещение бассейнов и водоемов;
  • Украшение фотозон;
  • Оформление праздничных площадок, событий и зон на открытом воздухе.

Устанавливать светильник на пол можно в исходном виде. Для дополнительной фиксации на грунте могут потребоваться ландшафтные крепления. Также можно закрепить фигуру на потолке или стене при помощи подвесов.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота200 мм
  • Диаметр400 мм
  • Вес2.6 кг
  • Материалполиэтилен
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки420 мм
  • Высота упаковки210 мм
  • Глубина упаковки420 мм
  • Объём упаковки0.04 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Питание Подсветка Стоимость
220V Белая8090
220V RGB/W 9390
Аккумулятор RGB/W10690
Характеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стол складной Натали серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Натали серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена

Стол складной Натали серый

136
  • белый
  • серый
В наличии 166 шт.
Фотография товара Уличный газовый обогреватель WWT 13H Brown от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Уличный газовый обогреватель WWT 13H Brown, произведённого компанией ChiedoCover
от36 390
Оптовая цена

Уличный газовый обогреватель WWT 13H Brown

47
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500*800 уличный из реек, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500*800 уличный из реек, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890

Стол Лидер 1, 1500*800 уличный из реек, белый

9
Фотография товара Столик пластиковый журнальный Bandi, агава от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик пластиковый журнальный Bandi, агава, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена

Столик пластиковый журнальный Bandi, агава

15
В наличии 8 шт.
Фотография товара Венеция подвесное кресло-кокон из искусственного ротанга, цвет соломенный с бежевой подушкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Венеция подвесное кресло-кокон из искусственного ротанга, цвет соломенный с бежевой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
72 390
Оптовая цена

Венеция подвесное кресло-кокон из искусственного ротанга, цвет соломенный с бежевой подушкой

14
  • бежевый, черный, бронза
  • серый, черный
Фотография товара Барселона кресло-кокон из искусственного ротанга, цвет соломенный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барселона кресло-кокон из искусственного ротанга, цвет соломенный, произведённого компанией ChiedoCover
37 290
Оптовая цена

Барселона кресло-кокон из искусственного ротанга, цвет соломенный

11
Настоящее фото товара Стол раздвижной Грант 900+300, супер белый, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
14 890

Стол раздвижной Грант 900+300, супер белый, белый муар

8
  • белый
  • коричневый, черный
  • серый, черный
  • черный, светло-коричневый
Настоящее фото товара Стол раздвижной Гранди 1200+300+300, азул, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
19 890

Стол раздвижной Гранди 1200+300+300, азул, белый муар

10
  • черный, светло-серый
  • белый, светло-серый
  • серый, черный
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стол раздвижной Сири 1200+300, супер белый, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
16 590

Стол раздвижной Сири 1200+300, супер белый, белый муар

6
  • белый, светло-серый
  • серый, черный
  • коричневый, черный
  • черный, светло-серый
Фотография товара Стол раздвижной Эмпит, массив березы, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Эмпит, массив березы, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
18 990

Стол раздвижной Эмпит, массив березы, коричневый

11

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Эвита зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Эвита зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99049
21 490 ₽Оптовая цена

Стул Эвита зеленый

26
  • серый
  • зеленый
В наличии 61 шт.
Фотография товара Стол обеденный Ларедо белый/ бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Ларедо белый/ бук, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена

Стол обеденный Ларедо белый/ бук

34
В наличии 5 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Стокгольм раскладной 120/160*90 белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Стокгольм раскладной 120/160*90 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от26 5909
28 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Стокгольм раскладной 120/160*90 белый

26
В наличии 5 шт.
Распродажа
Фотография товара Барный стул КЕЛЬН, рогожка бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул КЕЛЬН, рогожка бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 89020
13 490 ₽Оптовая цена

Барный стул КЕЛЬН, рогожка бежевый

58
В наличии 21 шт.
Фотография товара Декоративная рама Вальдеричи от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Декоративная рама Вальдеричи, произведённого компанией ChiedoCover
от35 590
Оптовая цена

Декоративная рама Вальдеричи

42

Другие товары из раздела мебель для террасы

Настоящее фото товара Кресло Хавен, произведённого компанией ChiedoCover
от42 290
Оптовая цена

Кресло Хавен

128
Фотография товара Цилиндр Pipa с подсветкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Цилиндр Pipa с подсветкой, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена

Цилиндр Pipa с подсветкой

46
Фотография товара Полусфера Como 600 мм с подсветкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полусфера Como 600 мм с подсветкой, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Полусфера Como 600 мм с подсветкой

33
Фотография товара Светильник настольный Lantern с подсветкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник настольный Lantern с подсветкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена

Светильник настольный Lantern с подсветкой

42
Фотография товара Светильник настольный Egg с подсветкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник настольный Egg с подсветкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена

Светильник настольный Egg с подсветкой

38
Фотография товара Светильник настольный Drop с подсветкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник настольный Drop с подсветкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена

Светильник настольный Drop с подсветкой

46
Фотография товара Светильник настольный Fungo с подсветкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник настольный Fungo с подсветкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена

Светильник настольный Fungo с подсветкой

44

Товар в корзине

Полусфера Como 400 мм с подсветкой
Полусфера Como 400 мм с подсветкой
от 8 090
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Эвита зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Эвита зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99049
21 490 ₽Оптовая цена

Стул Эвита зеленый

26
  • серый
  • зеленый
В наличии 61 шт.
Фотография товара Стол обеденный Ларедо белый/ бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Ларедо белый/ бук, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена

Стол обеденный Ларедо белый/ бук

34
В наличии 5 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Стокгольм раскладной 120/160*90 белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Стокгольм раскладной 120/160*90 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от26 5909
28 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Стокгольм раскладной 120/160*90 белый

26
В наличии 5 шт.
Распродажа
Фотография товара Барный стул КЕЛЬН, рогожка бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул КЕЛЬН, рогожка бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 89020
13 490 ₽Оптовая цена

Барный стул КЕЛЬН, рогожка бежевый

58
В наличии 21 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности