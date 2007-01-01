Характеристики товара
Описание
Подвесной светодиодный светильник в современном стиле. Оригинальный плафон из фетра позволяет из фетра позволяет осуществить несколько вариантов сборки. Мощность лампы в 12 Вт позволит осветить 10 м². Свисающая люстра подходит для любой зоны: гостиной, коридора, зала, бара или уголка отдыха. Высоту подвеса можно отрегулировать при монтаже. Подвесной светильник ЛЭД подходит для натяжных потолков.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина500 мм
- Высота1820 мм
- Вес1.6 кг
- Материалметалл, акрил
- Количество ламп1
- Мощность12 Вт
- ЦокольLED
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки515 мм
- Высота упаковки180 мм
- Вес упаковки2.90 кг
- Объём упаковки2.39 м3
- Изделия стопируютсяНет