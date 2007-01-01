Характеристики товара
Описание
Светильник подвесной — архитектурная геометрия и индустриальный шик. Светильник сочетает лаконичную форму с брутальной эстетикой металла. Перфорированные квадратные плафоны создают интересную светотеневую игру и подчёркивают индустриальный характер интерьера. Такая модель станет выразительным акцентом в лофтовом или современном пространстве. Корпус и плафоны выполнены из качественного металла с матовым покрытием в актуальном сером оттенке. Прочная конструкция гарантирует долговечность, а перфорированный дизайн делает свет мягким и рассеянным, создавая уютную атмосферу. Светильник оснащён тремя патронами под лампы Е14 мощностью до 40 Вт каждая, что в сумме даёт общую мощность до 120 Вт. Этого достаточно для создания мягкого акцентного освещения на площади до 6 кв.м. Свет направлен вверх, визуально расширяя пространство и придавая интерьеру лёгкость. Высота конструкции регулируется: длина подвеса — 55,5 см, высота без него — 20 см. Модель крепится к потолку на планку и подходит для использования с натяжными потолками. В комплект входят сам светильник, схема подключения, паспорт изделия и упаковка. Отлично впишется в обстановку гостиной, спальни, кухни, а также кафе, гостиницы или загородного дома. Идеально подойдёт для центрального освещения и оформления обеденной зоны или пространства над журнальным столом.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Глубина400 мм
- Высота780 мм
- Вес1.7 кг
- Материалметалл
- Количество ламп3
- Мощность120 Вт
- ЦокольЕ14
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки400 мм
- Высота упаковки255 мм
- Вес упаковки2.2 кг
- Объём упаковки0.05 м3
- Изделия стопируютсяНет