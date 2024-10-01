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Светильник подвесной светодиодный V10688-PL True

Артикул: CH-066-825
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Лаконичный подвесной светильник из серии True. Строгий светильник состоит из светодиодной ленты мощностью 35 Вт и металлического каркаса золотого цвета. Лента обита гибкой силиконовой оболочкой для более мягкого и равномерного рассеивания света. Источник света плавно обвивает корпус, создавая воздушный и уникальный образ. Светильник обладает длиной 150 см, позволяющей освещать площадь 18 м². Эта модель идеально дополнит современный интерьер.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1500 мм
  • Глубина150 мм
  • Высота910 мм
  • Материалметалл, силикон
  • Мощность35 Вт
  • ЦокольLED
  • Цветбелый, золотой

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки390 мм
  • Высота упаковки130 мм
  • Глубина упаковки1570 мм
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Вес упаковки4.40 кг

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