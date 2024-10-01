Характеристики товара
Описание
Лаконичный подвесной светильник из серии True. Строгий светильник состоит из светодиодной ленты мощностью 35 Вт и металлического каркаса золотого цвета. Лента обита гибкой силиконовой оболочкой для более мягкого и равномерного рассеивания света. Источник света плавно обвивает корпус, создавая воздушный и уникальный образ. Светильник обладает длиной 150 см, позволяющей освещать площадь 18 м². Эта модель идеально дополнит современный интерьер.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1500 мм
- Глубина150 мм
- Высота910 мм
- Материалметалл, силикон
- Мощность35 Вт
- ЦокольLED
- Цветбелый, золотой
Параметры упаковки
- Ширина упаковки390 мм
- Высота упаковки130 мм
- Глубина упаковки1570 мм
- Объём упаковки0.08 м3
- Вес упаковки4.40 кг