Характеристики товара
Описание
Мягкий свет в оригинальном исполнении. Подвесной светильник сочетает в себе японскую сдержанность и скандинавскую простоту. Мягкий бежевый текстильный абажур дополняется стеклянным декором прозрачного светло-зелёного оттенка, создавая тёплую и уютную атмосферу. В конструкции использованы металл, текстиль и стекло — всё это делает светильник долговечным и визуально лёгким. Чёрная арматура добавляет контраст и акцентирует форму. Светильник оснащён регулируемой подвесной системой, благодаря которой можно выбрать оптимальную высоту от 20 до 100 см. Это позволяет адаптировать его под конкретные условия — будь то кухня, гостиная или кафе. Светильник работает с тремя лампами мощностью до 60 Вт каждая и освещает до 9 м² пространства. Совместим с ЛЭД-лампами, подходит для натяжных потолков и монтируется на планку. Это практичное решение для освещения и акцента в современном интерьере.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Глубина400 мм
- Высота1305 мм
- Материалметалл, стекло, текстиль
- Количество ламп3
- Мощность180 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветбежевый, зеленый, черный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки450 мм
- Высота упаковки350 мм
- Вес упаковки2.8 кг
- Объём упаковки0.07 м3
- Изделия стопируютсяНет