Характеристики товара
Описание
Подвесной светильник в современном стиле с плафоном из прозрачного стекла и арматурой цвета розового золота. Светильник станет стильным дополнением любого помещения. Прекрасно смотрится в комплекте из нескольких штук, позволит создать точечные световые акценты в интерьере. подойдет для освещения кухни, обеденной зоны, зала, гостиной, спальни и коридоров. Площадь освещения 4 кв. м. При монтаже светильник можно отрегулировать по высоте.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина250 мм
- Глубина250 мм
- Высота1170 мм
- Вес1.5 кг
- Материалметалл, стекло
- Количество ламп1
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки350 мм
- Высота упаковки350 мм
- Вес упаковки2 кг
- Объём упаковки0.04 м3
- Изделия стопируютсяНет