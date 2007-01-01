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Настоящее фото товара Люстра подвесная Бенч Кора, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Люстра подвесная Бенч Кора, серый
10 оценок
12 99026
17 490 ₽
Товар в корзине. Перейти
Люстра подвесная Бенч Кора, серый - фото 1Люстра подвесная Бенч Кора, серый - фото 2Люстра подвесная Бенч Кора, серый - фото 3Люстра подвесная Бенч Кора, серый - фото 4Люстра подвесная Бенч Кора, серый - фото 5
Распродажа

Люстра подвесная Бенч Кора, серый

Артикул: CH-086-983
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1800 мм
  • Вес2.8 кг
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Современная подвесная люстра. В качестве источника света подойдут лампы. Металлический каркас длиной 60 см охватывают значительную площадь для освещения. Конструкция надежно крепится к потолку на планку. Данная модель станет отличным дополнением барной или обеденной зоны.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1800 мм
  • Вес2.8 кг
  • Материалметалл
  • Количество ламп6
  • Мощность150 Вт
  • ЦокольGU10
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки560 мм
  • Высота упаковки130 мм
  • Вес упаковки3.8 кг
  • Объём упаковки0.04 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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