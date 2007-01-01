Характеристики товара
Описание
Современная потолочная люстра в лаконичном исполнении в стиле модерн. Плафоны в виде шаров выполнены из светлого матового стекла и соединены в единую композицию изогнутыми металлическими трубочками. Такая люстра прекрасно дополнит интерьер спальни, холла или комнаты отдыха.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина880 мм
- Глубина880 мм
- Высота255 мм
- Вес3.1 кг
- Материалметалл, стекло
- Количество ламп7
- Мощность420 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки570 мм
- Высота упаковки240 мм
- Вес упаковки4.6 кг
- Объём упаковки0.09 м3
- Изделия стопируютсяНет