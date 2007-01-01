Характеристики товара
Описание
Люстра подвесная — элегантный акцент с мраморным декором. Эта изысканная подвесная люстра сочетает строгую геометрию и благородные материалы. Конструкция на шесть источников света выполнена в современном прочтении классического стиля: прямые металлические держатели, вытянутые стеклянные плафоны и выразительные декоративные элементы из мрамора. Плафоны изготовлены из белого дымчатого стекла с матовым покрытием, благодаря которому свет получается мягким и рассеянным. Арматура выполнена из чёрного металла, а каждый плафон дополнен аккуратным зелёным мраморным шаром, который придаёт люстре индивидуальность и премиальный облик. Высота без подвеса составляет 48 см, а длина штанги — 36,5 см, что позволяет использовать светильник как в стандартных, так и в высоких помещениях. Люстра рассчитана на шесть ламп, мощностью по 5 Вт, что в сумме обеспечивает общее освещение до 30 Вт — идеально для пространства до 12 кв.м. Свет направлен вверх, создавая уютную атмосферу и визуально расширяя пространство. Устройство монтируется на планку и подходит для использования с натяжными потолками. В комплект входят все необходимые компоненты для установки: паспорт, монтажная схема и упаковка. Люстра станет эффектным решением для интерьеров с утончённым вкусом. Она гармонично дополнит гостиную, кухню, спальню, а также украсит пространство ресторана, кафе или загородного дома, подчёркивая стиль и статус помещения.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Глубина560 мм
- Высота870 мм
- Вес3.65 кг
- Материалметалл, стекло, мрамор
- Количество ламп6
- Мощность30 Вт
- ЦокольG9
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки300 мм
- Высота упаковки220 мм
- Вес упаковки4.2 кг
- Объём упаковки0.03 м3
- Изделия стопируютсяНет