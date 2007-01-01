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Настоящее фото товара Люстра подвесная Молд Иллис, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Люстра подвесная Молд Иллис, черный
13 оценок
13 49029
18 790 ₽
Товар в корзине. Перейти
Люстра подвесная Молд Иллис, черный - фото 1Люстра подвесная Молд Иллис, черный - фото 2Люстра подвесная Молд Иллис, черный - фото 3Люстра подвесная Молд Иллис, черный - фото 4Люстра подвесная Молд Иллис, черный - фото 5Люстра подвесная Молд Иллис, черный - фото 6
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Люстра подвесная Молд Иллис, черный

Артикул: CH-086-683
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота870 мм
  • Вес3.65 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Люстра подвесная — элегантный акцент с мраморным декором. Эта изысканная подвесная люстра сочетает строгую геометрию и благородные материалы. Конструкция на шесть источников света выполнена в современном прочтении классического стиля: прямые металлические держатели, вытянутые стеклянные плафоны и выразительные декоративные элементы из мрамора. Плафоны изготовлены из белого дымчатого стекла с матовым покрытием, благодаря которому свет получается мягким и рассеянным. Арматура выполнена из чёрного металла, а каждый плафон дополнен аккуратным зелёным мраморным шаром, который придаёт люстре индивидуальность и премиальный облик. Высота без подвеса составляет 48 см, а длина штанги — 36,5 см, что позволяет использовать светильник как в стандартных, так и в высоких помещениях. Люстра рассчитана на шесть ламп, мощностью по 5 Вт, что в сумме обеспечивает общее освещение до 30 Вт — идеально для пространства до 12 кв.м. Свет направлен вверх, создавая уютную атмосферу и визуально расширяя пространство. Устройство монтируется на планку и подходит для использования с натяжными потолками. В комплект входят все необходимые компоненты для установки: паспорт, монтажная схема и упаковка. Люстра станет эффектным решением для интерьеров с утончённым вкусом. Она гармонично дополнит гостиную, кухню, спальню, а также украсит пространство ресторана, кафе или загородного дома, подчёркивая стиль и статус помещения.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота870 мм
  • Вес3.65 кг
  • Материалметалл, стекло, мрамор
  • Количество ламп6
  • Мощность30 Вт
  • ЦокольG9
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки300 мм
  • Высота упаковки220 мм
  • Вес упаковки4.2 кг
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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