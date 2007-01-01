Характеристики товара
Описание
Современная подвесная люстра. В качестве источника света подойдут лампы. Металлический каркас длиной 60 см охватывают значительную площадь для освещения. Конструкция надежно крепится к потолку на планку. Данная модель станет отличным дополнением барной или обеденной зоны.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина600 мм
- Высота1800 мм
- Вес2.8 кг
- Материалметалл
- Количество ламп6
- Мощность150 Вт
- ЦокольGU10
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки560 мм
- Высота упаковки130 мм
- Вес упаковки3.8 кг
- Объём упаковки0.04 м3
- Изделия стопируютсяНет