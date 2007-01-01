Характеристики товара
Описание
Люстра подвесная — стильный акцент для современного интерьера. Люстра выполнена из прочного металла, который обеспечивает надежность и долговечность конструкции. Плафоны цилиндрической формы и матовое покрытие корпуса придают светильнику современный и элегантный вид, идеально вписывающийся в стиль лофт. Люстра оснащена 8 лампами, каждая мощностью до 50 Вт, что дает общую мощность 400 Вт, обеспечивая освещение площадью до 16 кв.м. Специальный поворотный механизм позволяет направлять свет в нужное направление, а также регулируется по высоте, что дает дополнительную гибкость при установке. Особенность этого светильника в том, что плафоны можно настроить по своему усмотрению. Вы можете включать и выключать части ламп, а также регулировать освещенность в различных зонах, создавая идеальную атмосферу в помещении. Люстра крепится на планку, что делает ее установку удобной и надежной. Она идеально подходит для натяжных потолков, обеспечивая стильный вид и удобство монтажа. Люстра прекрасно подойдет для освещения гостиной, спальни, кухни, загородного дома, гостиниц, кафе или ресторанов. Ее стильный дизайн и универсальная функциональность делают ее отличным выбором для различных интерьеров. В комплект входят сам светильник, паспорт, упаковка и схема для монтажа.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина720 мм
- Глубина720 мм
- Высота1210 мм
- Вес2.974 кг
- Материалметалл
- Количество ламп8
- Мощность400 Вт
- ЦокольGU10
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки700 мм
- Высота упаковки160 мм
- Вес упаковки3.7 кг
- Объём упаковки0.08 м3
- Изделия стопируютсяНет