Характеристики товара
Описание
Светильник подвесной — простота, которая впечатляет. Светильник воплощает легкость и уют. Прозрачный овальный стеклянный плафон с внутренним текстильным абажуром создает мягкое, рассеянное свечение, подчеркивая атмосферу тепла и спокойствия в интерьере. Белоснежная арматура придает модели чистый, лаконичный облик. Плафон выполнен из стекла и текстиля, корпус — из прочного металла с матовым белым покрытием. Конструкция прочная, устойчивая к износу, отлично смотрится в современном интерьере. Светильник оснащён одним патроном под лампу с цоколем Е27 мощностью до 60 Вт. Он подходит как для ламп накаливания, так и для ЛЭД-ламп. Освещает площадь до 3 м², направляя свет вниз — идеальный вариант для зонального или акцентного освещения. Высота подвеса регулируется от 20 до 100 см, что позволяет адаптировать светильник под конкретные задачи и высоту потолка. Установка осуществляется на потолочную планку, модель совместима с натяжными потолками. Светильник отлично подойдет для кухни, спальни, детской, гостиной, кафе, гостиницы или загородного дома. Компактный, но выразительный, он станет гармоничным элементом как в одиночном исполнении, так и в группе аналогичных светильников.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина280 мм
- Глубина280 мм
- Высота1270 мм
- Вес1.05 кг
- Материалметалл, стекло, текстиль
- Количество ламп1
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки330 мм
- Высота упаковки200 мм
- Вес упаковки1.6 кг
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет