Подвесной светодиодный светильник изысканный акцент в интерьере. Светильник сочетает в себе изысканный стиль хай-тек и элементы современного минимализма. Плафон выполнен из акрила с золотым металлическим каркасом, что придает светильнику утонченный вид. Особенностью дизайна является уникальная конструкция в виде кольца, рассеивающего свет по краям, создавая мягкое и равномерное освещение. Белый акриловый плафон гармонично сочетается с золотыми деталями, придающими светильнику роскошный и элегантный вид. Светильник оснащен мощным встроенным светодиодом мощностью 6 Вт, который обеспечивает достаточное освещение на площади до 5 кв.м. Регулируемая высота подвеса(от 20 до 140 см) позволяет адаптировать его под различные пространства и нужды. Это идеальный вариант для создания акцентного освещения, например, над обеденным столом или в зоне отдыха. Подходит для использования в различных интерьерах от современных квартир до стильных кафе и ресторанов. Идеально подойдет для освещения рабочего пространства, кухни, спальни, а также для украшения интерьера в гостиницах, загородных домах или детских комнатах.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина133 мм
- Глубина133 мм
- Высота1694 мм
- Материалметалл, акрил
- Количество ламп1
- Мощность6 Вт
- ЦокольLED
- Цветзолотой, прозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки110 мм
- Высота упаковки310 мм
- Вес упаковки0.6 кг
- Объём упаковки0.01 м3
- Изделия стопируютсяНет