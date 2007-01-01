Характеристики товара
Описание
Компактный табурет Бриф Оригинал велюр бежевый для кухни и интерьера. Табурет Бриф Стул Груп выполнен в современном минималистичном стиле. Круглое мягкое сиденье в бежевом велюре в сочетании с металлическими ножками создает легкий и аккуратный силуэт, который легко вписывается в кухню, столовую или любое современное пространство.
Сиденье обито велюром — материалом с мягкой текстурой и аккуратным внешним видом. Наполнитель из ППУ обеспечивает комфортную посадку, подходящую для ежедневного использования. Компактные размеры делают табурет удобным решением для небольших помещений.
Основание выполнено из металла, что обеспечивает устойчивость и долговечность. Табурет выдерживает нагрузку до 120 кг и подходит для регулярной эксплуатации дома или в коммерческих пространствах. Модель отлично подойдет для кухни, прихожей, гардеробной или кафе. Благодаря отсутствию спинки табурет легко задвигается под стол и не перегружает интерьер, оставаясь практичным и функциональным решением. Изделие производится под строгим контролем качества, что гарантирует его надёжность и соответствие заявленным характеристикам.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина420 мм
- Глубина420 мм
- Высота470 мм
- Ширина сиденья370 мм
- Глубина сиденья370 мм
- Высота посадочного места 470 мм
- Вес3.2 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Габариты упаковки для логистики470
- Изделия стопируютсяНет