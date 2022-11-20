Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота450 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Ширина400 мм
- Глубина360 мм
- Вес2.5 кг
- Материал сиденьявелюр, экокожа
Табурет Дежавю барный, черный
Табурет Лофт-11 барный с подножкой
Табурет Лофт-11 Н барный с подножкой
Табурет Лофт-11 М барный с подножкой
Табурет Лофт-11 НМ барный с подножкой
Табурет Лофт-12 барный с подножкой
Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой
Табурет Лофт-12 М барный с подножкой
Табурет Лофт-12 НМ барный с подножкой
Табурет Лофт-11 барный
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