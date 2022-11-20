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Табурет Великан - фото 1

Табурет Великан

13 оценок
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Табурет Престиж Лофт

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Ширина400 мм
  • Глубина360 мм
  • Вес2.5 кг
  • Материал сиденьявелюр, экокожа

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