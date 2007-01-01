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Настоящее фото товара Табурет Лаунд, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Табурет Лаунд, коричневый
11 оценок
3 390
Товар в корзине. Перейти
Табурет Лаунд, коричневый - фото 1Табурет Лаунд, коричневый - фото 2
Новинка

Табурет Лаунд, коричневый

Артикул: CH-088-439
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина530 мм
  • Глубина420 мм
  • Высота395 мм
  • Ширина сиденья530 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Сиденье табурета изготовлено из гнутоклееной фанеры и обтянуто тканью или искусственной экокожей с применением пенополиуретана. Основание (ножки) –цельносварной каркас изготовлен из плоскоовальной стальной трубы. Максимальная нагрузка до 100 кг

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина420 мм
  • Высота395 мм
  • Ширина сиденья530 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья375 мм
  • Вес3 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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