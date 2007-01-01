Характеристики товара
Описание
Сиденье табурета изготовлено из гнутоклееной фанеры и обтянуто тканью или искусственной экокожей с применением пенополиуретана. Основание (ножки) –цельносварной каркас изготовлен из плоскоовальной стальной трубы. Максимальная нагрузка до 100 кг
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Глубина420 мм
- Высота395 мм
- Ширина сиденья530 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Высота до сиденья375 мм
- Вес3 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветкоричневый
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет