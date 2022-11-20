Товар в корзине. Перейти
Табурет Лофт-К - фото 1Табурет Лофт-К - фото 2Табурет Лофт-К - фото 3Табурет Лофт-К - фото 4

Табурет Лофт-К

14 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Табурет барный Лофт Комфорт
Табурет барный Лофт Комфорт
Следующий Табурет барный Лофт
Табурет барный Лофт Комфорт

Характеристики товара

Описание

Стопировка - не стопируются в собранном виде

Конструкция - сварная

Материал сиденья ЛДСП 38 мм
► Бетон Пайн
Варианты покрытия металлокаркаса:
► Порошковая окраска (ЭМАЛЬ)
Табурет Лофт имеет прочный и надежный металлокаркас, а также удачную эстетически красивую форму, что делает его подходящим для использования в общепите (направление «HoReCa» или «Кейтеринг»),
Каркас изготовлен из металлической трубы 20*20 мм с полимерным покрытием.
Цвет металлокаркаса: только Черный муар (RAL 9005) / матовое покрытие с эффектом шероховатой поверхности.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота455 мм
  • Ширина370 мм
  • Длина370 мм
  • Вес6.15 кг
  • Допустимая нагрузка100
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Табурет Дежавю барный, черныйНастоящее фото товара Табурет Дежавю барный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 590
Оптовая цена
15

Табурет Дежавю барный, черный

Табурет Лофт-11 барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-11 барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
6

Табурет Лофт-11 барный с подножкой

Табурет Лофт-11 Н барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-11 Н барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
13

Табурет Лофт-11 Н барный с подножкой

Табурет Лофт-11 М барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-11 М барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
14

Табурет Лофт-11 М барный с подножкой

Табурет Лофт-11 НМ барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-11 НМ барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
11

Табурет Лофт-11 НМ барный с подножкой

Табурет Лофт-12 барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-12 барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
10

Табурет Лофт-12 барный с подножкой

Табурет Лофт-12 Н барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
13

Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой

Табурет Лофт-12 М барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-12 М барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
7

Табурет Лофт-12 М барный с подножкой

Табурет Лофт-12 НМ барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-12 НМ барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
11

Табурет Лофт-12 НМ барный с подножкой

Табурет Лофт-11 барныйНастоящее фото товара Табурет Лофт-11 барный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
5

Табурет Лофт-11 барный

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - салатовый арш, произведённого компанией ChiedoCover
от1 55033
2 280 ₽
7

Стул Хит 25мм - салатовый арш

Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушкамиНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками, произведённого компанией ChiedoCover
от1 79028
2 480 ₽
7

Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками

Стул Хит 20мм - золото, красная корона, в наличииНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, красная корона, в наличии, произведённого компанией ChiedoCover
от1 65031
2 390 ₽
82

Стул Хит 20мм - золото, красная корона, в наличии

В наличии 300 шт.
Стул Halmar dariusz, темный орехНастоящее фото товара Стул Halmar dariusz, темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
11 290
Оптовая цена
5

Стул Halmar dariusz, темный орех

Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, шампань, велюр голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от1 45033
2 150 ₽
8

Стул Хит 20мм, шампань, велюр голубой

Настоящее фото товара Стул Виота 217, Stone, произведённого компанией ChiedoCover
5 500
Оптовая цена
8

Стул Виота 217, Stone

Стул Victory, латтеНастоящее фото товара Стул Victory, латте, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена
15

Стул Victory, латте

В наличии 47 шт.
Другие товары из разделатабуреты
Табурет Лофт-11 Н барныйНастоящее фото товара Табурет Лофт-11 Н барный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
10

Табурет Лофт-11 Н барный

Табурет Лофт-11 М барныйНастоящее фото товара Табурет Лофт-11 М барный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена
9

Табурет Лофт-11 М барный

Табурет Лофт-11 НМ барныйНастоящее фото товара Табурет Лофт-11 НМ барный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
6

Табурет Лофт-11 НМ барный

Табурет Лофт-12 барныйНастоящее фото товара Табурет Лофт-12 барный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
7

Табурет Лофт-12 барный

Табурет KongsbergНастоящее фото товара Табурет Kongsberg, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
10

Табурет Kongsberg

Табурет-стремянку MARTIN, лакНастоящее фото товара Табурет-стремянку MARTIN, лак, произведённого компанией ChiedoCover
от4 950
12

Табурет-стремянку MARTIN, лак