Характеристики товара
Описание
Стопировка - не стопируются в собранном виде
Конструкция - сварная
Материал сиденья ЛДСП 38 мм
► Бетон Пайн
Варианты покрытия металлокаркаса:
► Порошковая окраска (ЭМАЛЬ)
Табурет Лофт имеет прочный и надежный металлокаркас, а также удачную эстетически красивую форму, что делает его подходящим для использования в общепите (направление «HoReCa» или «Кейтеринг»),
Каркас изготовлен из металлической трубы 20*20 мм с полимерным покрытием.
Цвет металлокаркаса: только Черный муар (RAL 9005) / матовое покрытие с эффектом шероховатой поверхности.
Основные характеристики
- Высота455 мм
- Ширина370 мм
- Длина370 мм
- Вес6.15 кг
- Допустимая нагрузка100
- Страна изготовленияРоссия