Товар в корзине. Перейти
Табурет Лофт Комфорт - фото 1Табурет Лофт Комфорт - фото 2Табурет Лофт Комфорт - фото 3Табурет Лофт Комфорт - фото 4Табурет Лофт Комфорт - фото 5Табурет Лофт Комфорт - фото 6Табурет Лофт Комфорт - фото 7Табурет Лофт Комфорт - фото 8Табурет Лофт Комфорт - фото 9

Табурет Лофт Комфорт

11 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Полубарный стул Royce, черный
Полубарный стул Royce, черный
Следующий Табурет Дора
Полубарный стул Royce, черный

Характеристики товара

Описание

Покрытие металлокаркаса - порошковая окраска (ЭМАЛЬ)

Стопировка - не стопируются в собранном виде

Конструкция - сварная

Табурет Лофт Комфорт с мягким сиденьем имеет прочный и надежный металлокаркас, а также удачную эстетически красивую форму, что делает его подходящим для использования в общепите (направление «HoReCa» или «Кейтеринг»),
Каркас изготовлен из металлической трубы 20*20 мм с полимерным покрытием.
Цвет металлокаркаса: только Черный муар (RAL 9005) / матовое покрытие с эффектом шероховатой поверхности

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота500 мм
  • Ширина380 мм
  • Длина380 мм
  • Вес5 кг
  • Допустимая нагрузка100
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Табурет Дежавю барный, черныйНастоящее фото товара Табурет Дежавю барный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 590
Оптовая цена
15

Табурет Дежавю барный, черный

Табурет Лофт-11 барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-11 барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
6

Табурет Лофт-11 барный с подножкой

Табурет Лофт-11 Н барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-11 Н барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
13

Табурет Лофт-11 Н барный с подножкой

Табурет Лофт-11 М барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-11 М барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
14

Табурет Лофт-11 М барный с подножкой

Табурет Лофт-11 НМ барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-11 НМ барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
11

Табурет Лофт-11 НМ барный с подножкой

Табурет Лофт-12 барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-12 барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
10

Табурет Лофт-12 барный с подножкой

Табурет Лофт-12 Н барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
13

Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой

Табурет Лофт-12 М барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-12 М барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
7

Табурет Лофт-12 М барный с подножкой

Табурет Лофт-12 НМ барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-12 НМ барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
11

Табурет Лофт-12 НМ барный с подножкой

Табурет Лофт-11 барныйНастоящее фото товара Табурет Лофт-11 барный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
5

Табурет Лофт-11 барный

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Диван 35, произведённого компанией ChiedoCover
от40 000
Оптовая цена
10

Диван 35

Настоящее фото товара Диван пластиковый Air Plus красный, произведённого компанией ChiedoCover
от64 690
Оптовая цена
9

Диван пластиковый Air Plus красный

Диван ГердаНастоящее фото товара Диван Герда, произведённого компанией ChiedoCover
от34 390
Оптовая цена
10

Диван Герда

Диван-кровать Адрианна, фиолетовыйНастоящее фото товара Диван-кровать Адрианна, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от96 290
Оптовая цена
12

Диван-кровать Адрианна, фиолетовый

Диван угловой 4-х местный Квадрато СтандартНастоящее фото товара Диван угловой 4-х местный Квадрато Стандарт, произведённого компанией ChiedoCover
58 690
Оптовая цена
5

Диван угловой 4-х местный Квадрато Стандарт

Диван Chester, матовый антрацитНастоящее фото товара Диван Chester, матовый антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от62 390
Оптовая цена
9

Диван Chester, матовый антрацит

Диван FabianНастоящее фото товара Диван Fabian, произведённого компанией ChiedoCover
218 590
Оптовая цена
15

Диван Fabian

Другие товары из разделатабуреты
Табурет Лофт-11 Н барныйНастоящее фото товара Табурет Лофт-11 Н барный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
10

Табурет Лофт-11 Н барный

Табурет Лофт-11 М барныйНастоящее фото товара Табурет Лофт-11 М барный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена
9

Табурет Лофт-11 М барный

Табурет Лофт-11 НМ барныйНастоящее фото товара Табурет Лофт-11 НМ барный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
6

Табурет Лофт-11 НМ барный

Табурет Лофт-12 барныйНастоящее фото товара Табурет Лофт-12 барный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
7

Табурет Лофт-12 барный

Табурет KongsbergНастоящее фото товара Табурет Kongsberg, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
10

Табурет Kongsberg

Табурет-стремянку MARTIN, лакНастоящее фото товара Табурет-стремянку MARTIN, лак, произведённого компанией ChiedoCover
от4 950
12

Табурет-стремянку MARTIN, лак